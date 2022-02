Tarja Turunen i Torsten Stenzel ogłosili, że 25 marca ukaże się trzeci singiel promujący album projektu Outlanders. Będzie to cover utworu Depeche Mode "World In My Eyes" z udziałem Vernona Reida, gitarzysty Living Colour.

Tarja Turunen, legendarna sopranistka i Torsten Stenzel, pionier muzyki elektronicznej, połączyli siły w projekcie Outlanders. Tarja pragnęła stworzyć coś niezwykłego i tak powstał album, który łączy chłodne elektroniczne bity z jej emocjonalnym, klasycznie wyszkolonym głosem i wyjątkowymi gitarami. Reklama Te trzy elementy są stałe i równoważne we wszystkich kompozycjach. Premierę albumu poprzedzi seria publikacji 8 utworów. Każda kompozycja przedstawia wyjątkowego gitarzystę. W nagraniu albumu udział wzięli Al Di Meola, Joe Satriani, Jennifer Batten, Steve Rothery, Mike Oldfield, Walter Giardino, Ron „Bumblefoot" Thal, Vernon Reid, Trevor Rabin i Marty Friedman.