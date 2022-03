Rarytas, stanowiący zapis niepowtarzalnego występu dla ekipy i przyjaciół, został niedawno odnaleziony w archiwach zespołu zwanych Vindaloo Vaults. Oryginalnie materiał ukazał się w limitowanym nakładzie na kasecie oraz winylu z okazji Record Store Day w 2021 roku. Wydawnictwo szybko się wyprzedało, debiutując w zestawieniu Billboard 200 i docierając na 2. pozycję listy Top Hard Rock Albums.

Reklama

„Aerosmith -1971: The Road Starts Hear” zawiera 7 numerów, w tym „Somebody”, „Movin’ Out”, „Walkin’ The Dog” i „Mama Kin” oraz wczesną wersję przeboju „Dream On”, który ostatecznie ukazał się w 1973 roku i do dziś pozostaje jednym z najważniejszych utworów zespołu. Na wydawnictwo trafił również numer „Reefer Head Woman”, później nagrany na potrzeby albumu „Night In The Ruts” (1979) oraz „Major Barbara”, który później znalazł się na „Classic Live” (1986).

Materiał powstał w oryginalnym, a zarazem obecnym składzie, który tworzą: Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Joey Kramer i Brad Whitford. Za produkcję odpowiadają Steven Tyler, Joe Perry i Steve Berkowitz. Do zarejestrowania piosenek posłużył szpulowy magnetofon Joe Perry’ego, a całość na taśmie zarejestrował Mark Lehman. Nagrania ukazują surowy talent kapeli i młodych, głodnych sławy rockmanów na rok przed podpisaniem kontraktu z Columbia Records oraz dwa lata przed premierą studyjnego debiutu.

Lista utworów „Aerosmith – 1971: The Road Starts Hear”:

1. Intro – Somebody

2. Reefer Head Woman

3. Walkin’ The Dog:

4. Movin’ Out

5. Major Barbara

6. Dream On

7. Mama Kin