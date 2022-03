Z okazji premiery zespół zaprezentował także klip do singla "Certified"

Reklama

Reżyserem video jest Tillavision, ekspert od 3D, AR (rozszerzona rzeczywistość) i VR (wirtualna rzeczywistość), który w zeszłym roku współpracował z takimi tuzami, jak Swae Lee, Pop Smoke, JuiceWRLD, Young Dolph, Lyrical Lemonade, Bape, Chinatown Market, Chicago Bears, Patrick Mahomes czy Kyler Murray.

„Back in Black” to powrót Cypress Hill po czterech latach od premiery płyty „Elephants on Acid”. Album ukazuje się w czasie gorącym dla grupy - muzycy wrócili właśnie z trasy koncertowej z Atmosphere i zaliczyli 30. rocznicę premiery swojego spektakularnego debiutu. Z tej okazji zagrali wyprzedany koncert w Greek Theatre w Los Angeles i wydali rozszerzoną, specjalną edycję tego uznanego przez krytykę krążka. Ponadto zespół nawiązał współpracę z Z2 Comics, w celu przygotowania własnego komiksu – „Cypress Hill: Tres Equis!” – który już trafił do sprzedaży. To jednak wciąż nie wszystko. Grupa przygotowała własną, z miejsca uznaną za „legendarną” i „niespotykaną” kolekcję w technologii NFT, a także wypuściła własną linię skarpet Stance.

Album „Back In Black” jest dostępny jako CD, LP i w formie cyfrowej.