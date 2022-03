28.06.2022 – Warszawa, Proxima

Reklama

Otwarcie bramek: godz. 19.00

Rozpoczęcie koncertu: godz. 20.00

Ceny biletów:

W przedsprzedaży: 200 PLN

W dniu koncertu: 220 PLN

Reklama

Jerry Cantrell to nie tylko genialny gitarzysta, którego riffy rozpoznawalne są od pierwszych dźwięków, ale i świetny wokalista oraz przede wszystkim doskonały kompozytor, autor kultowych utworów, które na stałe zapisały się w historii muzyki rockowej. Kompozycje te obejmują zarówno solowy dorobek artysty, jak i piosenki, które powstały w barwach legendarnej formacji Alice In Chains. Jest autorem dwóch klasycznych solowych albumów: "Boggy Depot" (1998) oraz "Degradation Trip Volumes 1 & 2" (2002). Cantrell gościł także na płytach takich twórców jak m.in. Metallica, Ozzy Osbourne, Glenn Danzig czy Deftones. Jego muzykę można usłyszeć w filmach zdobywcy Oscara - Camerona Crowe'a czy też Judda Apatowa, a także w takich hitach jak "John Wick 2" czy "Spider-Man". W trakcie swojej kariery otrzymał jedenaście nominacji do nagrody Grammy, a jego utwory okupowały czołowe miejsca na radiowych listach przebojów, ma na koncie ponad 30 milionów sprzedanych płyt, a w 2020 roku, jako członek Alice In Chains uhonorowany został nagrodą Museum of Pop Culture Founders Award. Guitar World zaliczył także Cantrella do grona "100 najlepszych gitarzystów wszech czasów". Artysta otrzymał też nagrodę Stevie Ray Vaughan Award od MusiCares i przez lata wspierał wiele organizacji charytatywnych.

29 października zeszłego roku ukazał się najnowszy solowy album Jerry'ego Cantrella, "Brighten". Płyta promowana była przez single “Atone”, tytułowy “Brighten” oraz najnowszy "Siren Song", a utwory, które znalazły się na tym krążku, godnie uzupełniają nie tylko repertuar samego Cantrella, ale i cały katalog amerykańskiego rocka.