Utwór “Wojna nigdy nie jest daleko” i okoliczności jego wydania w uderzający sposób podkreślają, że wojna, nieważnie gdzie się toczy, oznacza śmierć, cierpienie i tułaczkę i tego samego doświadczają uchodźcy na granicy z Białorusią jak na tej z Ukrainą.

Grupa Granica (GG) to ruch społeczny zrzeszający pozarządowe organizacje sprzeciwiający się odpowiedzi rządzących na wydarzenia, jakie mają miejsce na polsko-białoruskim pograniczu.

“Bardzo ważne wydawało nam się na zaangażowanie różnych środowisk artystycznych we wspólne inicjatywy o dużym zasięgu medialnym, które pomogą w zwróceniu uwagi społeczeństwa na problem wywózek do Białorusi osób, które szukają w Polsce schronienia przed wojną i prześladowaniami.”

Tak powstało nowe wykonanie utworu Wojciecha Młynarskiego "Wojna nigdy nie jest daleko". “Zależy nam na tym, aby słowa utworu, tak aktualne teraz, wybrzmiały głośno, żeby opowiedziały o dramacie, który dzieje się tak blisko nas, żeby jednoczyły tych, którzy w popadają w poczucie bezradności i zniechęcenia.”

Aranżacji muzycznej podjął się Jurek Zagórski wraz Patem Stawińskim, Aleksandrem Orłowskim i Andrzejem Smolikiem. W utworze można usłyszeć głosy polskich artystek - Kasia Lins, Gaba Kulka, Misia Furtak, Paula Roma, Natalia Grosiak i Kasai (Kasia Piszek).

Wraz z utworem ukaże się teledysk w reżyserii Jagody Szelc. “Obraz miał przede wszystkim odpowiadać zawartej w słowach piosenki figurze spotkania z niewyobrażalnym - szybkiej zmiany jaka może dokonać się w rzeczywistości każdego z nas zupełnie bez naszego udziału. W bardzo krótkim czasie świat wokół nas może zmienić się nie do poznania. Tak jak zmienił się też od czasu gdy zaczynaliśmy naszą pracę do dziś, gdy polską granicę przekroczył milion uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy.”