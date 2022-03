Wspólny projekt jest owocem przyjaźni łączącej dwóch legendarnych muzyków. Panowie poznali się przypadkiem, na... siłowni. Zaczęło się od zwykłej rozmowy, a przerodziło w serdeczną zażyłość.

Reklama

„Sigue” to energiczny, taneczny numer w stylu reggaeton, z kolei „Forever My Love” to piękna miłosna ballada. Obydwie piosenki ukazują talent Balvina i Sheerana do przekraczania muzycznych granic i tworzenia różnorodnej muzyki. Łącząc pop z reggaetonem jednocześnie rewolucjonizują i łączą muzyczny świat.

- Wszystko, co dobre, wymaga czasu - opowiada J Balvin. - Pół roku temu byłem na siłowni i patrzę, ale koleś wygląda jak Ed Sheeran. Okazało się, że to był on. Wypiliśmy kawę, porozmawialiśmy o życiu i okazało się, że świetnie się dogadujemy. Połączyły nas proste rzeczy, tworząc prawdziwą przyjaźń - rozmawialiśmy nawet o tym, jak to jest być ojcem (hehe). W Nowym Jorku zaplanowaliśmy dzień w studiu i oto rezultaty. Pierwsze dwie piosenki, które nagraliśmy to właśnie „Sigue” i „Forever my Love”. Ja zaprosiłem Eda do świata reggaetonu, a on wprowadził mnie do swojego muzycznego świata. Naprawdę fajnie było usłyszeć go śpiewającego po hiszpańsku. Mamy nadzieję, że pokochacie te piosenki tak samo, jak my. Dużo pokoju i miłości.