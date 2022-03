Kareen Lomax znana jest między innymi z utworów „Melatonin” i „Hard Feelings” czy współpracy z Diplo i Paulem Woolfordem przy przeboju „Looking For Me”. Teledysk do numeru „Cameo” wyreżyserował Filip Nilsson (Major Lazer, Justice, Röyksopp), którego zainspirowała praca kaskaderów.

Reklama

- To było jak taniec z doskonale rozpisaną choreografią - opowiada Nilsson. - Pomyślałem: „A co jeśli każdy z nich byłby Kavinskym i wszyscy, by się bili”? Występ gościnny, lasery, kaskaderzy, opuszczony tor wyścigów konnych i szalony ujęcia z drona. Brzmi jak niezła mieszanka, która na dodatek współgra ze stylem Kavinsky’ego i tym utworem. Wyzwaniem było kręcenie tak, by nikt nie zrobił sobie krzywdy. Poza tym wspaniała chwila, kiedy na ekranie pojawia się mój przyjaciel Gaspard Augé z Justice, wymachujący pradawną bronią.

„Reborn” to następca długogrającego debiutu Kavinsky’ego „Outrun”, który ukazał się w 2013 roku. Z płyty pochodziły single „Nightcall”, „Roadgame” i „Odd Look”. Numer „Nightcall”, który wyprodukował Guy-Manuel de Homem-Christo z Daft Punk, uświetnił początkową scenę z filmu „Drive” i w znacznym stopniu przyczynił się do popularności Kavinsky’ego, który dziś ma ponad 500 milionów odsłuchów w serwisach streamingowych.

- Po niespodziewanym sukcesie „Nightcall” nie wiedziałem, czy znów będę chciał nagrywać - przyznaje artysta. - Musiałem zrobić dwa kroki wstecz i zacząć pracować we własnym tempie. Przerwa sprawiła, że ludzie trochę o mnie zapomnieli, a ja wtedy poczułem, że jestem gotowy na powrót i na to, by spróbować nowych rzeczy.