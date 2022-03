Piano Day to światowy dzień fortepianu, obchodzony corocznie w 88. dniu roku – ze względu na liczbę klawiszy na tym instrumencie. Piano Day jest świętem miłośników fortepianu, zrzeszającym wykonawców, kompozytorów, konstruktorów i co najważniejsze – słuchaczy. W ramach tegorocznych obchodów, Miro Kępiński i Michał Kowalonek wydają utwór “Dom” wraz z klipem autorstwa Sebastiana Juszczyka.

Michał Kowalonek:

DOM to prosta historia o radzeniu sobie ze stratą, pożegnaniem tego co było, postawieniem przysłowiowej kropki nad „i”, ale przede wszystkim jest wypowiedzianym na głos zaklęciem. Nagle z lotu ptaka dowiadujemy się, że każdy koniec jest początkiem a początek bywa końcem, że życie ma dla nas wszystko przygotowane i że nic nie jest dane na zawsze. Jest w tym zarazem spokój i niepokój.

Miro Kępiński zachwycił mnie swoją wrażliwością, minimalizmem wyrazu i pokorą dla dźwięku. Mijaliśmy się wcześniej jako artyści goniący za swoimi projektami na wielu scenach w Polsce. Udało nam się w końcu muzycznie zderzyć i wszystko wskazuje na to, że rozpoczniemy wspólny muzyczny projekt. Niech DOM będzie dobrą tego przepowiednią.

Miro Kępiński:

Utwór to wokalna przeróbka Tell, który został wydany rok temu z okazji Piano Day. Jak usłyszałem pierwsze partie wokalne Michała – nie byłem w stanie tak tego zostawić i rozszerzyłem DOM do większej formy. O wspólnej współpracy rozmawialiśmy już od jakiegoś czasu, aż w końcu udało się znaleźć odpowiedni moment i wystartować. DOM ma wszystkie elementy w muzyce, które lubię – minimalizm, elektronikę, muzykę filmową i bez Michała nie byłoby DOMU!

Zobacz klip do utworu “DOM”: