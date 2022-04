„Moving Pictures”, ósmy studyjny album Rush, został pierwotnie wydany 12 lutego 1981 roku i umieścił grupę w czołówce artystów grających progresywnego rocka.

Rush — basista/klawiszowiec/wokalista Geddy Lee, gitarzysta/wokalista Alex Lifeson i perkusista/tekściarz Neil Peart — utrzymuje liczną i wyjątkowo oddaną grupę fanów na całym świecie, którzy doceniają i szanują wyjątkowe, odważne i wiecznie odkrywcze umiejętności muzyczne zespołu, złożone kompozycje i wyrazisty polot liryczny. Rush sprzedał ponad 25 milionów albumów w samych Stanach Zjednoczonych, przy światowej sprzedaży szacowanej na 45 milionów (która wciąż rośnie). Zespół otrzymał 24 złote, 14 platynowe i trzy multi-platynowe albumy. Rush ma na koncie siedem nominacji do nagrody Grammy i został wprowadzony do Canadian Music Hall of Fame w 1994 roku oraz Rock and Roll Hall of Fame w 2013 roku.

Edycja Super Deluxe zawiera oryginalny studyjny materiał zremasterowany w 2015 roku oraz cały, niepublikowany wcześniej koncert, jaki Rush dali 25 marca 1981 roku w Toronto. Materiał audio trafił również na pięć 180-gramowych winyli, z kolei Blu-ray zawiera album w miksie Dolby Atmos oraz w nowej jakości dźwięku 5.1, a także nowy teledysk do „YYZ”, jak również trzy inne klipy. Całość uzupełnia książeczka, model samochodu, pałeczki, plakaty i wiele innych gadżetów.