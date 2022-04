W 1964 roku The Rolling Stones przybyli do Nowego Jorku na swój pierwszy koncert. Zespół promował wówczas debiutancki album zatytułowany po prostu „The Rolling Stones”. Od tego czasu grupa wystąpiła w Nowym Jorku wielokrotnie, w co najmniej kilkunastu różnych miejscach. Nic więc dziwnego, że kiedy w 2003 roku The Rolling Stones ruszyli w trasę z okazji 40-lecia, jednym z głównych jej punktów był właśnie występ w Nowym Jorku, w osławionej hali Madison Square Garden.

Był to bez wątpienia niezapomniany wieczór, podczas którego nowojorska publiczność była świadkiem wyśmienitego występu. Wkrótce, fani na całym świecie będą mogli przekonać się, jak wyjątkowy był to show. 17 czerwca ukaże się bowiem wydawnictwo „Licked Live In NYC”. Zapis koncertu The Rolling Stones z 2003 roku dostępny będzie w formatach DVD+2CD, SD Blu-ray+2CD, a także w zestawach 2CD oraz 3LP (na czarnych winylach i w limitowanym nakładzie na białych krążkach).

Koncert, zaprezentowany oryginalnie w 2003 roku jako program specjalny HBO oraz jako część pakietu „Four Flicks”, został w całości odświeżony i zremasterowany. Ponadto materiał wzbogacono o cztery niepublikowane wcześniej utwory: „Start Me Up”, „Tumbling Dice”, „Gimme Shelter” i „Sympathy For The Devil”.

Na scenie do Micka Jaggera, Keitha Richardsa, Ronniego Wooda i Charliego Wattsa dołączyli Darryl Jones (bas, chórki), Chuck Leavell (klawisze, chórki), Bobby Keys (saksofon), Bernard Fowler (chórki), Lisa Fischer (chórki), Blondie Chaplin (chórki, gitara akustyczna, perkusja), Tim Ries (saksofon, instrumenty klawiszowe), Kent Smith (trąbka) i Michael Davis (puzon). Rozpoczynając set od „Street Fighting Man”, The Rolling Stones wykonali między innymi „Angie”, „Midnight Rambler”, „Can't You Hear Me Knocking” i „It's Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It)”, a także „Honky Tonk Women” z gościnnym udziałem Sheryl Crow.

Edycja DVD i Blu-ray poszerzona została o bonusowy materiał z koncertu w Amsterdamie oraz z prób zespołu. Wersja Blu-ray zawiera ponadto 51-minutowy dokument „Tip Of The Tongue” przedstawiający przygotowania do innowacyjnej trasy „Live Licks” z perspektywy trzech różnych koncertów, miejsc i charakteru samych występów.