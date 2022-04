Nominowany do nagrody Grammy producent i artysta z Atlanty, Southside, rekrutuje supergwiazdy rapu Future i Travisa Scotta do upalnego "Hold That Heat".

Elektryzujący utwór jest wzmocniony eleganckim, mrocznym teledyskiem, w którym założyciel i dyrektor generalny 808 Mafia odpoczywa ze swoimi współpracownikami, tancerką na rurze i aligatorem na łańcuchu. Singiel rozpoczyna się charakterystycznymi syrenami Southside, a Travis i Future wspólnie mierzą się z refrenem. Reklama To nie pierwsza taka współpraca – Future i Southside po raz pierwszy połączyli siły na przełomowej składance DJ Esco w 2015 roku, „56 Nights”. Wyreżyserowany przez Philpa Andelmana klip idealnie pasuje do pozycji Southside i spółki. Teledysk pełen błyszczących łańcuchów i skąpo odzianych kobiet uzupełnia aligator, słabo oświetlone pokoje motelowe i klaustrofobiczne korytarze. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję