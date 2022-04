Tomasz Organek o “Aniołach upadłych”:

„Aniołowie Upadli” to piosenka o końcu, o tragedii złamanego życia ludzi, którzy w obliczu tego, co nieuchronne, lgną do siebie, by przejść na drugą stronę razem. Piosenka od początku została napisana z myślą o Ralphie Kaminskim, który dzięki swojej wyjątkowej interpretacji oraz niebanalnej osobowości nadaje jej szerszego znaczenia. Pełna godności postawa wobec zła wynosi pozorne ofiary na piedestał”.