Podczas wizyty we Włoszech artyści wezmą także udział w uroczystościach związanych ze 130. rocznicą urodzin i 52. rocznicą śmierci generała Władysława Andersa oraz – w rocznicę bitwy - wystąpią z koncertem na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino. Zaplanowany został także koncert w Bazylice św. Andrzeja della Valle w Rzymie oraz w Teatrze Miejskim w Cassino.

Jak poinformowała w środę rzeczniczka zespołu, Agnieszka Kukuła, artyści wyruszą ze swojej siedziby w Koszęcinie 10 maja. 12 maja, na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino, zespół weźmie udział w uroczystościach poświęconych Władysławowi Andersowi. Po nich odbędzie się inauguracja poświęconej generałowi wystawy, przygotowanej w Cassino przez łódzki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

13 maja wieczorem odbędzie się koncert artystów chóru i orkiestry zespołu "Śląsk" w Bazylice św. Andrzeja della Valle w Rzymie. Patronat honorowy nad tymi wydarzeniami objęła Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, a w uroczystościach weźmie udział ambasador RP w Republice Włoskiej i Republice San Marino Anna Maria Anders - córka gen. Władysława Andersa.

Koncert galowy

Koncert sakralno-patriotyczny odbędzie się z okazji Roku Józefa Wybickiego oraz Romantyzmu Polskiego. Obydwa wydarzenia (12 i 13 maja) zaplanowano w ramach ogólnoświatowych obchodów Dni Dziedzictwa Polskiego (Polish Heritage Days).

Na koncert galowy w wykonaniu pełnego składu Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, artyści chóru, baletu i orkiestry zapraszają 15 maja do Teatru Miejskiego w Cassino.

Najważniejszym dniem włoskiej trasy będzie 18 maja i udział w uroczystościach związanych z 78. rocznicą bitwy o Monte Cassino. Już od rana przedstawiciele zespołu "Śląsk" będą uczestniczyć w I Trekkingu Szlakiem Historycznym Bitwy o Monte Cassino, z udziałem wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego. Trasa trekkingu będzie wiodła historycznym szlakiem, który przeszedł II Korpus Polski dowodzony przez gen Władysława Andersa, zdobywając wzgórze Monte Cassino. Swój udział zapowiedziała także ambasador Anna Maria Anders.

Wieczorem artyści chóru i orkiestry będą uczestniczyć we mszy świętej i apelu poległych na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino. Wystąpią także z uroczystym koncertem. We Włoszech zaprezentują utwory patriotyczne, sakralne oraz repertuar ludowo-narodowy. Wielokrotnie zabrzmi także legendarna pieśń "Czerwone maki na Monte Cassino", upamiętniająca zdobycie przez polskie oddziały ruin włoskiego klasztoru. Do Polski artyści powrócą 20 maja.

Trasa realizowana przy współpracy Stowarzyszenia Wspólnota Gaude Mater z Częstochowy, otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a niektóre z wydarzeń także patronat honorowy Ambasady RP w Rzymie.