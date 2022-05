16.11.2022 – WARSZAWA – STODOŁA

Nominowana do nagrody Grammy, wielokrotna zdobywczyni platyny, artystka i autorka piosenek, Tove Lo powraca z zupełnie nowym utworem i oficjalnym teledyskiem zatytułowanym „No One Dies From Love” (Pretty Swede Records/mtheory). Napisana wspólnie z długoletnim współpracownikiem Ludvigiem Söderbergiem. Piosenka oznacza nowy i ekscytujący rozdział dla urodzonej w Szwecji, mieszkającej w Los Angeles artystki.

Tove wspomina tworzenie tej piosenki: „kiedy jesteś z kimś przez długi czas i to nagle się kończy, to tak, jakby część ciebie umarła. Ta osoba jest teraz dla ciebie obca. Wszystkie wspomnienia są skażone. Zaraz po rozstaniu uważasz, że nie powinieneś czuć się dobrze z powodu wszystkiego, co mieliście razem. Uważam, że najlepsze co można zrobić to „wytańczyć to złamane serce”. Ta piosenka jest do tego właśnie.

Teledysk do „No One Dies From Love” został nakręcony w Mexico City i wyreżyserowany przez brazylijski duet Alaska, z którym Tove wcześniej współpracowała przy teledysku do „Are U gonna tell her?”

Mówiąc o teledysku, Tove ujawnia: „Wszystkie piosenki na albumie są bardzo filmowe, dramatyczne i wspaniałe, więc do wizualnej historii chcę dodać postać do każdej piosenki. Dla „No One Dies From Love” to klasyczna wrażliwa, samotna gwiazdka szukająca połączenia. Ten mini film to inny rodzaj historii miłosnej”.

Wraz z wydaniem „No One Dies From Love”, Tove Lo ogłosiła również wielką trasę po Wielkiej Brytanii i Europie w 2022 roku. Trasa rozpocznie się 29 października w Dublinie i obejmie 15 koncertów Tove w całej Europie, w tym koncerty w Londynie, Paryżu, Berlinie i nie tylko. Tove zagra również tego lata na kilku koncertach i festiwalach w całej Europie, w tym na otwarciu trasy Dua Lipa Future Nostalgia Tour w Oslo w Norwegii, Open’er Festival w Polsce, Lollapalooza Stockholm w Szwecji i wielu innych.