Amerykański zespół punk-rockowy - Rise Against, ponownie wystąpi w Polsce. Grupa zagra dla polskiej publiczności w Warszawie, na Letniej Scenie Progresji, 15 czerwca 2022. Będzie to pierwsza wizyta Rise Against w Polsce od 2015 roku.

Rise Against to amerykańska grupa, która powstała w 1999 roku w Chicago i zadebiutowała w 2001 roku albumem „The Unraveling”, promowanym przez singiel „Exclaim!”, który przez fanów określany jest mianem „hardcorowego zbawienia”. Kolejny album zespołu, „The Sufferer & The Witness” (2006) był pierwszym krążkiem, który przyniósł grupie popularność na arenie międzynarodowej, plasując się w rankingach najlepiej sprzedających się płyt na całym świecie. Jego następca, wydany dwa lata później „Appeal To Reason”, zawierał przebój „Savior”, który uzyskał w Stanach Zjednoczonych status Złotej Płyty, a aktualnie ma ponad pół miliarda streamów w serwisach muzycznych. Jest to jeden z sześciu singli zespołu, który dotarł do TOP10 na Billboard Hot 100. Kolejne albumy grupy dotykały takich tematów jak prawa społeczności LGBTQ, prawa zwierząt, prawa do głosowania, problemów środowiska naturalnego i współczesnych działań wojennych.