Ochman awansował z drugiego półfinału, a jego piosenka "River" jest bardzo wysoko oceniana przez jurorów, jak i publiczność. Czy to wystarczy, by pokonać Ukrainę? Będzie to trudne zadanie, bo Eurowizja to nie tylko konkurs muzyczny, a sympatie i antypatie mają ogromne znaczenie.

Wysoko są tez oceniane piosenki z Holandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Ale bukmacherzy są wyjątkowo zgodni - to będzie jeden z najlepszych startów Polaków w historii konkursu.

Czy tak się stanie - przekonamy się od 21:00. Transmisja w TVP oraz na oficjalnym YT Eurowizji.

Oto kolejność startów

Czechy: We Are Domi – Lights Off

Rumunia: WRS – Llámame

Portugalia: MARO – Saudade, Saudade

Finlandia: The Rasmus – Jezebel

Szwajcaria: Marius Bear – Boys Do Cry

Francja: Alvan & Ahez – Fulenn

Norwegia: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana

Armenia: Rosa Linn – Snap

Włochy: Mahmood & Blanco – Brividi

Hiszpania: Chanel – SloMo

Holandia: S10 – De Diepte

Ukraina: Kalush Orchestra – Stefania

Niemcy: Malik Harris – Rockstars

Litwa: Monika Liu – Sentimentai

Azerbejdżan: Nadir Rustamli – Fade To Black

Belgia: Jérémie Makiese – Miss You

Grecja: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together

Islandia: Systur – Með Hækkandi Sól

Mołdawia: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul

Szwecja: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

Australia: Sheldon Riley – Not The Same

Wielka Brytania: Sam Ryder – SPACE MAN

POLSKA: Ochman – River

Serbia: Konstrakta – In Corpore Sano

Estonia: Stefan – Hope

