Krystian Ochman zaśpiewał kapitalnie. Nie popełnił błędu i zrobił to, co przewidywali fachowcy: awansował do finału.

W niedzielę w finale zobaczymy świetne show. Zaprezentują się: Szwajcaria, Armenia, Islandia, Litwa, Portugalia, Norwegia, Grecja, Ukraina, Mołdawia, Holandia – czyli zwycięzcy pierwszego półfinału oraz…

Zwycięzcy drugiego półfinału, czyli: Belgia, Czechy, Azerbejdżan, Polska, Finlandia, Estonia, Australia, Szwecja, Rumunia, Serbia.

Oraz tzw. wielka piątka, czyli Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania i – mający podwójne zaproszenie do finału, zwycięzcy z ubiegłego roku, czyli Włosi.

Oni już wygrali ponownie, bo fantastycznie prezentują swój kraj podczas transmisji.

W niedzielę finał. Kto wygra?

