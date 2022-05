Ukraina, jak przewidywali bukmacherzy, wygrała Eurowizję. Za rok to ten kraj powinien zorganizować konkurs. Wielką niewiadomą jest to, czy będzie to wykonalne.

Krystian Ochman zajął bardzo dobre 12 miejsce. I otworzył Europę na myślenie, co będzie za rok.

Ukraina pokonała Wielką Brytanię, która prowadziła po głosowaniu jury. Co trzeba podkreślić - Polska tyle samo punktów dostała od jury co od publiczności.

Gdzie będzie konkurs za rok? Ukraina może go scedować na inny kraj. Sąsiedzki. Np Polskę. Czy tak będzie - przekonamy się za rok.