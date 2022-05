„What’s It Gonna Take?” to następca wydanego w 2021 roku podwójnego dzieła „Latest Record Project, Vol. 1”. Nowe wydawnictwo wypełni 15 premierowych kompozycji, które odzwierciedlają zamiłowanie artysty do występowania na żywo przed publicznością. Materiał został wyprodukowany przez Vana Morrisona, a powstawał w studiach Real World (Wiltshire), Bath Spa Hotel (Bath), Culloden Hotel (hrabstwo Down) Holywood Studio (hrabstwo Down) i Musicbox Studios (Cardiff).

Van Morrison jest jednym z najbardziej oryginalnych muzyków, który od 70 lat nie przestaje inspirować. Urodzony w Belfaście w 1945 roku artysta, będąc pod wpływem bluesa, country i gospel, w 1964 roku założył odnoszący ogromne sukcesy zespół R&B Them, po czym postawił na solową karierę. Będąc jednym z najbardziej płodnych twórców, stworzył imponujący katalog, w którym znajdziemy elementy ulicznej poezji, jazzu, swingu, skiffle czy celtyckie inspiracje.