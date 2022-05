Midge Ure legendarny muzyk, frontman, wokalista zespołu Ultravox oraz laureat nagrody "Człowieka ze Złotym Uchem" Festiwalu Soundedit (2021 r.) wystąpi 29 października (sobota) w warszawskim klubie Progresja. Trasa koncertowa została zatytułowana: "The Voice & Visions Tour". Artysta zaprezentuje przekrojowy repertuar, w którym nie zabraknie klasycznych utworów z albumów Ultravox oraz tych z okresu kariery solowej. Fani będą mogli usłyszeć niezapomniane i ważne utwory: "Dancing With Tears In My Eyes", "The Voice", "Hymn", "Vienna" oraz "If I Was" i "Breathe", zaśpiewane przez jeden z najwspanialszych męskich głosów w muzyce rockowej ostatnich lat.

W 1980 r. dołączył do Ultravox, nagrywając i komponując utwory na album "Vienna". W znacznym stopniu wpłynął na uformowanie nowego wówczas stylu w muzyce – new romantic, wywodzącego się z post-punka i nowej fali. Uważa się, że album "Vienna" był jednym z pierwszych nagranych w tym właśnie stylu. Kolejne płyty "Rage In Eden" (1981 r.), "Quartet" (1982 r.) oraz "Lament" (1984 r.) ugruntowały pozycję Ultravox, jako jednego z współtwórców najważniejszych dokonań w muzyce rock i pop. Przełomowy dla kariery solowej Midge'a okazał się rok 1985. Artysta wydał pierwszy solowy album "The Gift", z którego pochodzi niezapomniany przebój "If I Was". W tym samym roku wspólnie z sir Bobem Geldofem (laureat nagrody "Człowieka ze Złotym Uchem" 2015 r.) skomponował piosenkę "Do They Know It's Christmas?", która stała się zaczynem do wielkiego koncertu charytatywnego na rzecz głodującej Afryki - Live Aid.