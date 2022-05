Artystka przygotowała dla fanów kilka niespodzianek

Reklama

Carla Fernandes jest główną przedstawicielką gatunku latino w Polsce. "Amigo" ma elementy klubowe i zdecydowanie mocniejsze brzmienia, niż w dotychczasowym repertuarze Carli.

.W klipie występują tancerze, którzy wygrali casting organizowany przez Carlę na TikToku. Spłynęło kilkaset zgłoszeń, a hashtag #dancewithCarla zdobył ponad milion wyświetleń. Próby z całym zespołem trwały ponad tydzień. Artystka od jakiegoś czasu trenuje taniec, co podkreśla jej zaangażowanie w kulturę latino. Kolejnym elementem zaskoczenia jest również zmiana koloru włosów Carli. Póki co, na potrzeby klipu, ale kto wie, co przyniesie przyszłość.