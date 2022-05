Członkowie zespołu Grey Daze godnie wypełniają swoje zobowiązanie złożone Chesterowi Benningtonowi. „Starting to Fly” to rockowy hymn o odnajdywaniu siebie oraz swojego prawdziwego potencjału. To moment, w którym uświadamiamy sobie, że świat może należeć do nas. To piosenka o nadziei. „Jak wysoko możemy się wznieść?” – pyta perkusista i kompozytor Sean Dowdell w klipie wyreżyserowanym przez Heidi Gadd. Wideo sprytnie łączy wokale Benningtona i Dowdella oraz ujęcia z pięknymi widokami i sportami ekstremalnymi, jak również ujęcia zza kulis sesji nagraniowych do albumu „The Phoenix”.

„The Phoenix” to kontynuacja płyty „Amends” z 2020, która była niczym świadectwo grupowego smutku. Jak wyjaśnia zespół: – Tworząc „Amends”, byliśmy smutni. Minęło parę lat i teraz jest dla nas jasne, co wówczas przeżywaliśmy. Byliśmy na innym etapie żałoby. Przeszliśmy przez szok i smutek. Teraz wracamy do wdzięczności. Tak więc „The Phoenix” to bardziej celebracja naszego przyjaciela, jego talentu i muzyki. Oddaje niepokój i energię Chestera, w których ludzie się zakochali. Nowy album jest znacznie bardziej agresywny. Jeśli kochasz krzyk Chestera, pokochasz tę płytę.