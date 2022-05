Siedmiokrotna zwyciężczyni nagrody Grammy, piosenkarka i autorka tekstów Alanis Morissette zapowiedziała właśnie swój pierwszy album medytacyjny "the storm before the calm", który ukaże się 17 czerwca.

Na nadchodzącym albumie Alanis poprowadzi fanów przez 11 różnych medytacji stworzonych wspólnie z Davem Harringtonem. Wraz z ogłoszeniem, Alanis wydała pierwszy utwór z albumu „safety—empath in paradise”. Reklama Artystka opowiada: „Medytowanie uspokaja moje wnętrze, do takiego stopnia, w którym mam dostęp do pomysłów, wizji i inspiracji – słyszę własne Ja. Muzyka jest dla mnie w pewnym sensie portalem, zaproszeniem do stanu, w którym normalnie się nie znajduję. Nagranie płyty zapewniło mi możliwość kontaktu i odpowiedzialności podczas pandemii, kiedy czułam, że po prostu zniknę i odpłynę”. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję