Jak wiemy wojna trwa od kilku miesięcy. Nie wiadomo, kiedy się zakończy. Nie wiadomo też, kiedy muzycy ukraińscy będą w stanie wrócić do pracy. Zanim Ukrainie uda się podźwignąć z gruzów, mogą to być nawet długie lata. Wiadomo, że nasza pomoc to tylko kropla w morzu potrzeb. Jednak każda pomoc, szczególnie finansowa i adresowana bezpośrednio tam, do osób będących często w tragicznym położeniu, ma dziś ogromne znaczenie - piszą organizatorzy.

Słoneczniki dla muzyki to specjalnie wyprodukowane przypinki, z wizerunkiem słonecznika w barwach ukraińskiej flagi, których zakup będzie cegiełką pomocy finansowej, przekazanej za pośrednictwem Polskiej Fundacji Muzycznej. Przypinkę zaprojektował znakomity lubelski grafik i scenograf Jarosław Koziara – autor wielu instalacji przestrzennych, m.in. także corocznej scenografii finału WOŚP, wielu projektów graficznych, okładek płyt. Przypinki będzie można nabyć w sklepach internetowych wybranych wydawnictw muzycznych i managementów w cenie.

Przypinki zostaną podpisane przez polskich artystów i wystawione na licytacje. W akcji wezmą udział m.in. zespół Republika, Wojciech Waglewski, Young Leosia i Maja Janowska, Piotr Rogucki, Fisz Emade Tworzywo, WaluśKraksaKryzys, Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Natalia Szroeder, Mrozu, Krzysztof Zalewski, Rosalie, Henryk Miśkiewicz, Mery Spolsky, Brodka, Agnieszka Wilczyńska, Kwiat Jabłoni, DeMono, Miuosh, Ralph Kamiński, Król, Ferid, Daria Zawiałow, Sokół, Daga Dana, Halina Mlynkova, Sobel, Bryska, Organek, Patryk Kraśniewski, Wojtek Urbański i wielu wielu innych. Zaproszenie do licytacji wraz ze zdjęciami artystów z przypinką będzie można znaleźć w mediach społecznościowych akcji Słoneczniki dla Muzyki oraz na stronach artystów.

Zobacz aktualne licytacje: https://allegro.pl/uzytkownik/ART2_Music_Shop