Makhathini stworzył 10 nowych utworów składających się na album „In the Spirit of Ntu”. – Naprawdę czułem potrzebę podsumowania wszystkiego, co zrobiłem do tej pory i umieszczenia tego w pewnym kontekście – mówi artysta. Makhathini, centralna postać tętniącej życiem południowoafrykańskiej sceny jazzowej, zebrał zespół składający się z najbardziej fascynujących młodych muzyków w RPA, w tym saksofonistki Lindy Sikhakhane, trębacza Robina Fassie Kocka, wibrafonisty Dylana Tabishera, basisty Stephena de Souzy, instrumentalisty perkusyjnego Gontse Machene i perkusisty Dane Parisa, a także z gości specjalnych, w tym wokalistów Omagugu i Anny Widauer oraz amerykańskiego saksofonisty Jaleela Shawa.

Włączając do projektu szereg pojęć, takich jak rytmy, aktywne słuchanie czy rytualizm, Makhathini czerpie z własnych doświadczeń w tradycjach Zulu. – Zmagam się z tymi kosmologicznymi pomysłami jako sposobem na umieszczenie jazzu w naszym kontekście – mówi. – Wydałem „Modes of Communication: Letters from the Underworlds” używając listów jako metafory dźwięków pochodzących z zaświatów. Wcześniej wydałem „Listening to the Ground”, który wpisuje się w ideę słuchania. „In the Spirit of Ntu” jest zakorzeniony w tym paradygmacie aktywnego słuchania. Ntu to starożytna afrykańska filozofia, z której wywodzi się idea Ubuntu głosząca „Jestem, ponieważ ty jesteś” – to głębokie wezwanie do połączenia sił.