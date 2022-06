Z samplami nieśmiertelnego klasyka „It’s Not Right but It’s Okay” Whitney Houston, „Rather Be Alone” to wymierzony w taneczne parkiety crossover.

Reklama

Nowy singiel Shane’a Codda to następca równie energetycznego „Love Me Or Let Me Go”. 2022 zapowiada się więc dla młodego DJ-a na kolejny wielki rok, tym bardziej, że właśnie ogłosił pierwszą trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, która rozpocznie się w przyszłym miesiącu.

W ubiegłym roku Codd umieścił trzy kolejne utwory – „It Ain't Right”, „Get Out My Head” i „Always On My Mind” z Charlotte Haining – na szczycie amerykańskiej listy Dance Radio. Single zgromadziły łącznie ponad 110 milionów streamów na samym Spotify.