Jak pokonać ból w trakcie terapii?

Od paru lat pracuję w start up-ie psychologicznym, w którym tworzymy aplikacje psychoterapeutyczną dla kobiet z rakiem. Kończę studia psychologiczne, w trakcie studiów byłam bardzo aktywna badawczo, zajmowałam się technologiami wirtualnej rzeczywistości i tym, jak można ją zaaplikować w sektorze zdrowotnym m.in. prowadziłam badania na hematologii we Wrocławiu. Sprawdzaliśmy, jak dystrakcja pomaga w trakcie nieprzyjemnych procedur żeby zmniejszyć odczucia bólowe u dzieci. Pracowaliśmy także z pacjentami z nowotworami. W trakcie chemioterapii, pacjenci, żeby zwiększyć poczucie kontroli na sytuacją grali w grę, w której zabijali komórki rakowe. Kontakty, które zawarłam w trakcie badań doprowadziły mnie do poznania mojego obecnego szefa, z którym współpracuję już od 3 lat. Od kiedy zaczęłam pracować nasz zespół rozrósł się z grupy 3-4 osób do 30. To bardzo dynamiczny i ekscytujący rozwój – mówi Antonina.

Antonina – piosenkarka

– Muzyka pop to nie jest jedyna muzyką jaką robię. Ciężko byłoby mi się zamknąć w jednym gatunku i czuć się w tym spełnioną. Muzyka od zawsze towarzyszyła mi w szerokim spektrum mojego życia, w swojej pełni i przekroju. Nie sposób zamknąć mnie w jednym gatunku muzycznym i tym zdefiniować. Mój solowy projekt, na który poświęcam najwięcej energii i wiążę z nim najwięcej planów jest popowy, śpiewam w nim po polsku. Jednak dla potrzeby wyzwolenia się artystycznego, wyrażenia siebie robię też inne rzeczy, mam też projekt pop-punkowy – dodaje Antonina.

Antonina – piosenkarka, studentka psychologii.