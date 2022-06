Wideo jest zapisem akustycznego wykonania tego utworu. Luke Pritchard komentuje: „Napisałam „Piękny świat” w dniu, w którym dowiedziałam się, że El jest w ciąży. Ten świat jest szalony, ale również piękny i wspaniale jest wnieść do niego nowe życie. Byłem zachwycony, że chłopaki z Milky Chance poczuli pokrewieństwo z utworem i zaangażowali się. Wnieśli nowe brzmienie i atmosferę; bardzo się cieszę, że wszyscy to usłyszą!”. Milky Chance dodają: „Dorastaliśmy z The Kooks, więc możecie sobie wyobrazić, jak bardzo byliśmy podekscytowani współpracą z nimi. To świetna piosenka i uważamy, że przemawia do wielu ludzi z naszego pokolenia. Obecnie znajdujemy się w punkcie zwrotnym w historii, jeśli chodzi o dbanie o naszą piękną planetę Ziemię. Zdajemy sobie sprawę, że naprawdę to spieprzyliśmy, ale mamy nadzieję, że nie jest za późno.”

Płyta The Kooks „10 Tracks To Echo In The Dark” ukaże się 22 lipca.