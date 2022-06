Festiwal rozpocznie się w piątek koncertem "Od Opola do Opola. Wielkie Gwiazdy! Legendarne Przeboje". To przegląd muzycznych wydarzeń minionego roku. Podczas czwartkowej konferencji prasowej Marek Sierocki powiedział, że "w tym roku wiele się działo, przede wszystkim w Telewizji Polskiej". "Były eliminacje do Eurowizji, które wygrał Krystian Ochman, wcześniej Eurowizja Junior, koncerty wakacyjne oraz koncert sylwestrowy. Zwrócił uwagę na formaty muzyczne TVP The Voice Kids, The Voice of Poland i The Voice Senior" - wymieniał.

Miłości w Zakopanem nie będzie

Pierwszego dnia festiwalu obędzie się również show "Folkowe Opole", wystąpią na nim Golec uOrkiestra, Sławomir i Kajra, którzy zapewnili, że nie zagrają przeboju "Miłość w Zakopanem". Wystąpią również polsko-ukraiński zespół Zazula, specjalizujący się w śpiewie białym oraz góralska grupa Ciupaga. Koncert poprowadzą Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski.

W sobotę odbędą się trzy koncerty: "Premiery", "Koncert jubileuszowy Justyny Steczkowskiej +Dziewczyna szamana" oraz "Debiuty".

Na koncercie "Premiery" zaśpiewają Sonia Maselik, Filip Lato, Stanisława Celińska, Marien, Wojtek Cugowski, Chemia, Anka, Bartosz Szymoniak, Karolina Lizer i Sabina Szewczyk. Rzecznik prasowa Festiwalu Agata Konarska powiedziała, że "w tym roku koncert ten będzie w nowej odsłonie. Wybór zwycięzców będzie się odbywał inaczej niż do tej pory. W drugiej części koncertu będziemy łączyć się z 16 ośrodkami telewizyjnymi, tam przedstawiciele jury będą przekazywać punktację, a uczestnicy koncertu Premier będą przyglądać się temu na oczach widzów". Widzowie TVP będą sms-owo wybierać swojego kandydata. Wieczór uświetni występ Krystiana Ochmana.

Justyna Steczkowska w tym roku na festiwalu będzie świętować 50. urodziny oraz 25-lecie pracy artystycznej. Artystka podczas konferencji zdradziła, że wśród piosenek, które wykona, znajdzie się też "DNA", którą wykona po raz pierwszy. Będzie to kawałek z płyty, nad którą obecnie pracuje artystka. Koncert z elementami tańca wyreżyserował Bolek Pawica.

Podczas koncertu "Debiuty" wystąpią m.in. Kaja Gniecioszek, Marie, Magdalena Meg Krzemień, Weronika Szymańska, Basia Giewont, Amelia Dubanowska, Anna Hnatowicz, Franciszek Barnowski, Wiktor Kowalski i SSKJEGG.

Tych lat nie odda nikt

W niedzielę 19 czerwca, koncertem "Tych lat nie odda nikt", nawiązującym tytułem do piosenki Ireny Santor, Telewizja Polska będzie świętować 70 lat istnienia. Wystąpią na nim m.in. zespół Pectus a wśród wokalistów Felicjan Andrzejczak.

50-lecie będzie również obchodzić zespół Partita. Andrzej Frajndt powiedział, że zaśpiewają "Pytasz mnie co ci dam", "Mamy tylko siebie".

Tego samego wieczoru odbędzie się również koncert "To już lato! Czyli wakacyjne opolskie przeboje". Wystąpi m.in. Kabaret OT.TO. Po 21 latach do grupy powróci Ryszard Makowski.

W poniedziałek odbędzie się koncert sceny alternatywnej. Koncert poprowadzą Novika i Marek Horodniczy. Novika wystąpi też jako wokalistka. Wyraziła ona radość, że w tym roku na koncercie "Alternatywy" wystąpi wiele kobiet. Wymieniła m.in. Kiwi, Martę Zalewską i Wolską.

W tym roku po raz pierwszy odbędą się spotkania z artystami na żywo pt. MEET&GREET w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.