Voivod to bez wątpienia protoplaści prog metalu. W czasach swojego debiutu z 1984 roku nie było mowy o połączeniu heavy metalu z rockiem progresywnym - gatunkiem wówczas pogardzanym. Ale Voivod od początku szedł pod prąd i nie oglądał się na mody. W swojej muzyce postanowili połączyć to, co dla wielu wtedy było niemożliwe. Potem przez lata konsekwentnie rozwijali swoją muzykę i pewnie dlatego stali się obecnie jednym z najbardziej ekscytujących zespołów jakie istnieją. Tą ścieżkę rozwoju można usłyszeć sięgając kolejno po albumy, które Voivod nagrał dla Noise Records i one właśnie stanowią główną zawartość box setu 'Forgotten In Space'.

'Forgotten In Space' to specjalne wydanie celebrujące legendę i pokazujące niezwykły rozwój Voivod. Trzy zremasterowane albumy: Rrröööaarrr, Killing Technology i Dimension Hatröss są główną osią box setu. Zawartość kolekcji to także pierwszy raz wydany na winylu koncert z 1986 roku 'No Speed Limit Live'86', winyl 'Dimension Hatröss - The Demos' oraz płyta DVD 'Chaosmongers' z mini dokumentem o zespole, wideo z koncertu z 1988 roku i audio z występu na festiwalu World War III z 1985 roku. Wsyztsko to uzupełnia bogata w treści (m.in. długi wywiad z Away'em) 40-stronicowa książeczka okładkowa. Dodatkowym 'smaczkiem' jest specjalny pendrive usb, który zawiera wszystkie nagrania z box setu.

Wersja winylowa to: 5 kolorowych LP, DVD, 40-stronnicowa książka, usb pendrive.

Wersja CD: 5CD, DVD, 20-stronnicowa książka.