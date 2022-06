Johnny Depp i Jeff Beck zapowiedzieli wspólną płytę. Posłuchaj singla "This is a Song for Miss Hedy Lamarr".

Jeff Beck z Johnnym Deppem poznali się w 2016 roku. Jak opowiadają, szybko połączyły ich samochody i gitary, a większość czasu spędzali, próbując się nawzajem rozśmieszać. Jednocześnie Beck zaczął doceniać umiejętności Deppa w pisaniu piosenek i jego słuch muzyczny. Talent aktora i chemia między nimi w końcu przekonały Becka, że powinni nagrać razem album. Reklama Depp przystał na propozycję gitarzysty i w 2019 roku rozpoczęli pracę. W ciągu kolejnych trzech lat zarejestrowali zarówno utwory Deppa, jak i szeroki wachlarz coverów - od utworów celtyckich, przez piosenki z wytwórni Motown, po numery The Beach Boys i Killing Joke. W 2020 roku, w czasie pandemii, dali przedsmak swojej współpracy, prezentując bardzo pasującą do ówczesnej sytuacji swoją wersję "Isolation" Johna Lennona. Składający się z 13 utworów wspólny album duetu, zatytułowany "18" ukaże się 15 lipca 2022. Kiedy Johnny i ja zaczęliśmy grać razem, to naprawdę rozpaliło naszego młodzieńczego ducha i kreatywność. Żartowaliśmy, że znów czujemy się jak osiemnastolatkowie, więc taki wybraliśmy tytuł płyty - wyjaśnia Beck. Reklama Album "18" dostępny będzie na CD i w formacie cyfrowym, natomiast edycja winylowa pojawi się w sprzedaży 30 września 2022. Okładkę wydawnictwa ozdobił rysunek przedstawiający Becka i Deppa jako osiemnastolatków. Grafikę narysowała i zaprojektowała żona Becka, Sandra.