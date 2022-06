W ramach trasy promującej wydawnictwo zespół dwukrotnie odwiedzi Polskę.

– „Dangerous” opowiada o życiu na krawędzi i niedopuszczaniu do tego, by strach stanowił przeszkodę do bycia sobą. Całe życie wmawia się nam, byśmy trzymali się konkretnych szufladek, rzekomo dla naszego dobra, by siebie chronić. Później zaczynamy orientować się, że życie jest o wiele ciekawsze, kiedy podejmujemy ryzyko i wychodzimy ze strefy komfortu – tak o najnowszym singlu opowiada wokalista i gitarzysta grupy, Sam Getz.

We wrześniu światło dzienne ujrzy trzeci album Welshly Arms, „Wasted Words & Bad Decisions”, na który, poza „Dangerous”, trafią także wydane wcześniej single „Are You Lonely?”, „save me from the monster in my head” oraz „Stand”. Wszystkie utwory nagrywano w starej farmie na przedmieściach Cleveland, Ohio. „…Bad Decisions” to kwintesencja eklektycznych muzycznych inspiracji zespołu, od jazzu, przez soul, gospel, aż po bluesa, rocka, alternatywę i wszystko pomiędzy.

W ramach trasy promującej album „Wasted Words & Bad Decisions”, Welshly Arms dwukrotnie wystąpi na żywo w Polsce: 4 października w Krakowie i dzień później w Warszawie.