Zmysłowy i uwodzicielski utwór pokazuje najnowszą odsłonę artystyczną Diddy’ego. Fani mogli poznać utwór już w maju podczas 2022 Billboard Music Awards. Kawałek z miejsca stał się wiralem, gromadząc ponad 2 mln wyświetleń na YouTube. Diddy nie tylko uświetnił galę występem, ale także pełnił rolę gospodarza i producenta wykonawczego całej ceremonii. Warto dodać, że muzyczne święto odbywało się 25 lat po tym, gdy artysta po raz pierwszy w karierze zdobył Billboard Award – za debiutancki album „No Way Out”.

Diddy to jeden z najpopularniejszych artystów wszech czasów. Na koncie ma niezliczone przeboje solowe oraz te stworzone dla innych artystów. Love Records to triumfalny powrót Combsa do R&B w roli producenta wykonawczego, kuratora oraz A&R swojego najnowszego albumu. Diddy, poza nową rolą, wciąż będzie także nadzorował swoją odnoszącą sukcesy wytwórnię Bad Boy Entertainment.

Sean „Diddy” Combs to prawdziwa ikona, innowator i potentat muzyczny. Współpracował z najważniejszymi nazwiskami w muzyce: Mary J. Blige, The Notorious B.I.G., Mariah Carey, Jennifer Lopez, Boyz II Men, Britney Spears, Kanye West i wielu innymi.