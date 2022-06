Hans Zimmer, światowej sławy kompozytor ponownie wystąpi w Polsce! Zaplanowane na 30 maja 2023 r. w TAURON Arenie Kraków muzyczne show będzie częścią trasy koncertowej „Hans Zimmer Live – Europe Tour 2023”. Wydarzenie obejmie 32 koncerty w 15 krajach i będzie kontynuacją przełomowej trasy z 2022 r..

– Cieszę się, że mogę wyruszyć w kolejną trasę, by zaprezentować niezwykłe show, które przygotowujemy wspólnie z zespołem – mówi Hans Zimmer.

Zdobywca dwóch Oscarów, trzech Złotych Globów i cztery Grammy wraz z zespołem przez piętnaście miesięcy pracowali nad aranżacjami i imponującą produkcją, aby stworzyć absolutnie wyjątkowe muzyczne show dla fanów. Dziewiętnastoosobowy zespół, trzysta instrumentów, Odessa Opera Orchestra & Friends na czele z samym Maestro zaprezentują hollywoodzkie hity filmowe kompozytora przy użyciu trzystu różnych instrumentów. Całość dopełni niesamowita gra świateł i dźwięku w formie wyjątkowego multimedialnego pokazu. Wśród dwunastu nowo zaaranżowanych suit koncertowych znajdą się m.in. utwory z filmów „Gladiator”, „Piraci z Karaibów”, „Batman”, „Król Lew” oraz „Interstellar” oraz „Diuna”. I to właśnie za muzykę do tego filmu Hans Zimmer otrzymał wiadomość, że zdobył swojego drugiego Oscara podczas trasy koncertowej w Amsterdamie! – Jestem wdzięczny, że możemy grać muzykę, która łączy ludzi, by mogli razem przeżywać niezapomniane doświadczenie – dodaje artysta.