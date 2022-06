Album "Omamy", na którym znalazły się single – "Na Darmo", "Nie mam dla Ciebie miłości" (Kayax XX Rework), "Rozkosz", "Nie Mów" oraz "Milczysz", jest już dostępny do kupienia i do posłuchania we wszystkich serwisach streamingowych.

"Omamy" to debiutancki album Julii Wieniawy – elektroniczny, eklektyczny, przeplatający taneczne i liryczne nuty. To patchwork stylów, emocji, doświadczeń oraz powidoków z przeszłości Julii. Płyta powstawała na przestrzeni kilku lat i jest osobistym podsumowaniem pewnego rozdziału w życiu artystki. Reklama Pulsujący beat wyprodukowany przez czołowych polskich producentów – Maćka Sawocha, Kubę Karasia, Wojtka Urbańskiego, uzupełniają osobiste teksty pisane we współpracy z między innymi Arkiem Kłusowskim, Kasią Lins czy Mery Spolsky. Tą płytą chcę powiedzieć – kończę pewien etap, poszukuję, kształtuję swoją muzyczną tożsamość. Każda z osób, z którą miałam okazję pracować pomagała mi wydobyć i odkryć różne odcienie "Omamów". Ta płyta jest zarówno końcem i początkiem. Zamknięciem pewnego etapu i rozpoczęciem nowej drogi. Mam nadzieję, że dzięki tym utworom spojrzycie na mnie nieco z innej perspektywy i będziemy mieli okazję poznać się lepiej… – mówi Julia Wieniawa. Tracklista:

1. Rozkosz

2. Nie Mów

3. Milczysz

4. Mi Nie Żal

5. SMRC

6. Wenus

7. Szpieg

8. Bądź Obok

9. Nie Mam Dla Ciebie Miłości (Kayax XX Rework)

10. Na Darmo

11. Mnożą Się Sny

