Piosenka opowiada o poczuciu wyobcowania i bezdusznym systemie edukacji dzielącym uczniów na lepszych i gorszych. To już druga z czterech sesji w ramach cyklu, który co tydzień we wtorek jest publikowany przez Kayax.

Album Arka Kłusowskiego „Lumpeks” w maju tego roku obchodził swoje pierwsze urodziny. Druga płyta była dużym skokiem w karierze młodego artysty. Na krążku ukazały się między innymi hitowy „Idealny Syn”, energetyczna „Antarktyda” czy nostalgiczny „Papierowy dom” - single, które zaskarbiły sobie uwagę słuchaczy zarówno mainstreamowych, jak i alternatywnych brzmień. W rocznicę wydania “Lumpeksu” artysta zaprezentował także remixy, które powstały we współpracy z czołowymi polskimi producentami - duetem SARAPATA, Szatt’em, DJ BLIK’iem i No Echoes’em.