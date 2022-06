We wtorek posiadacze NFT CryptoBatz usłyszeli zapowiedź nowego singla na kanale Discord projektu. Ponieważ premiera zbiegła się w czasie ze światowym szczytem NFT, uczestnicy „NFT NYC” mieli również okazję wziąć udział w przedpremierze singla na tajnej imprezie odsłuchowej w Nowym Jorku.

„Patient Number 9” to pierwszy singiel wypuszczony przez utytułowanego Rock and Roll Hall of Fame oraz zdobywcę Grammy, piosenkarza i autora piosenek, od czasu jego albumu „Ordinary Man” (2020). Zważając na rekordowe liczby oczekujących na kanale Discord CryptoBatz i kolejkę pełną przybyłych z daleka na odsłuch singla fanów, wszystko wskazuje na to, że płyta wywoła ogromne zamieszanie.

W piosence gościnnie pojawia się Jeff Beck. Towarzyszący piosence teledysk został wyreżyserowany przez Todda McFarlane.

„Pracowałem z Ozzym w przeszłości, więc natychmiast skorzystałem z okazji, aby zrobić to ponownie… szczególnie po stronie muzycznej”, mówi Todd McFarlane. „W srogim biznesie zwanym przemysłem muzycznym każda kreatywna osoba, która przetrwała wiele dziesięcioleci kariery, wykazała się umiejętnościami, talentem i wytrwałością, które zawsze będą wzbudzać mój podziw. Ozzy pokazał wielu z nas, kreatywnych ludzi, że rzeczywiście można zarabiać na życie robiąc to, co się kocha przez prawie całe życie. Dalej, Ozzy!”.