“Sadza” to pierwszy od 12 lat po “Grandzie” autorski materiał Brodki po polsku. Za produkcję muzyczną odpowiada 1988 – jeden z najbardziej cenionych i doświadczonych producentów na polskiej scenie hip-hopowej, znany z duetu Syny.

To surrealistyczny obraz z pogranicza jawy, snu. Fantazji i halucynacji. Czarno-biała opowieść, gdzie światło i cień odgrywają główną rolę, przenosząc nas w świat abstrakcji w klimacie noir.

W swojej estetyce odwołuje się m.in. do prac Man Raya, wykorzystując motyw solaryzacji. Kolejnym ważnym elementem tego obrazu jest motyw spirali. Spirala jest odwiecznym, intuicyjnym symbolem duchowego rozwoju i naszej tożsamości z wszechświatem. Symbolem śmierci i nowego początku, który prowadzi nas do poznania samego siebie. – opowiada Brodka.