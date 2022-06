Album „Wolne serca” będzie się składał z coverów 10 piosenek. Kasia Sienkiewicz i Jacek Sienkiewicz – rodzeństwo muzyków tworzące zespół Kwiat Jabłoni – dokonało autorskiego wyboru utworów, które w ważny dla nich sposób opowiadają o wolności. Usłyszymy nowe aranżacje kompozycji, które ukształtowały kilka pokoleń Polek i Polaków. W każdej dekadzie utwory te miały inną wymowę, definiowały odmienny moment naszej historii, jednak łączyło je przesłanie – umiłowanie wolności.@agora.pl>

W tym roku wolność przestała być jedynie tematem wykładów i lekcji historii. Wszyscy nagle musieliśmy zmierzyć się ze skutkami wojny. Starszym pokoleniom przed oczami stanęły najczarniejsze wspomnienia, a młodzi utracili poczucie stabilności. Wydarzenia 2022 roku uświadomiły nam, że wolność, którą braliśmy za oczywistość, nie jest dana raz na zawsze.@agora.pl>

Album pod znaczącym tytułem, powstał z potrzeby serca – jak mówią sami artyści: Chcemy stworzyć wraz z innymi muzykami album przypominający o tym, że wolność jest piękną wartością, która stanowi warunek szczęśliwego i godnego życia wszystkich ludzi – Kwiat Jabłoni.@agora.pl>

Warszawa od zawsze była stolicą wolności – to właśnie o nią w 1944 roku walczyli Powstańcy Warszawscy. 78 lat później Warszawa jest silnym, dynamicznym i nowoczesnym miastem, którego mieszkańcy odważnie i twórczo korzystają z wolności, a przy tym pamiętają z czym wiąże się jej utrata.@agora.pl>



Każdy warszawiak podczas codziennej drogi do pracy, szkoły czy domu napotyka ślady czasów, kiedy mieszkańcom stolicy odebrano wolność. Pamięć o przeszłości jest dla tego miasta szczególnie ważna – buduje jego tożsamość i teraźniejszość. Album „Wolne serca” to zestaw hymnów do wolności, które towarzyszyły tak warszawiakom, jak i mieszkańcom całej Polski przez ostatnie dekady. – mówi Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.@agora.pl>



Koncert Kwiatu Jabłoni i gości odbędzie się 22 lipca 2022 r. o godz. 20.00, w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Tego samego dnia odbędzie się premiera płyty „Wolne serca”@agora.pl>