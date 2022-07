Letnia Akademia Jazzu (LAJ) to uznany już festiwal, podczas którego na scenie Wytwórni występują wybitni przedstawiciele jazzu z Polski i zza granicy. Zaproszono legendy polskiego i światowego jazzu, znanych i cenienionych muzyków tego gatunku, a także debiutantów.

"15. Letnią Akademię Jazzu otworzy 5 lipca Charles Lloyd&The Marvels. Wyjątkowy projekt stworzony właśnie przez Charlesa Lloyda – jednego z najwybitniejszych amerykańskich saksofonistów i kompozytorów. W skład tego kolektywu, oprócz wspomnianego wcześniej lidera, wchodzą tuzy światowego jazzu: gitarzysta Bill Frisell, kontrabasista Reuben Rogers, perkusisa Kendrick Scott oraz gitarzysta Greg Leisz" - poinformowali organizatorzy cyklu.

Następny koncert - 14 lipca - będzie podsumowaniem warsztatów INTL Jazz Platform, na których spotkają się młodzi muzycy z różnych krajów Europy. Pod okiem wybitnych europejskich jazzmanów w ciągu czterech dni będą szlifować swój artystyczny warsztat. Na ich zakończenie zaplanowano koncert finałowy uczestników warsztatów. W drugiej części wystąpi Trondheim Jazz Orchestra. Formację utworzono w latach 90. w Norwegii. Od początku swojej działalności tworzy pod skrzydłami Konserwatorium Muzycznego w Trondheim.

Koncert Agi Zaryan

Z kolei 11 sierpnia na scenie Wytwórni zagości Zu/Le/Ja, trio stworzone przez Zuzę Jasińską – wokalistę i studentkę jazzu na Universität der Kunste w Berlinie. Zuza tworzy projekt łącząc perkusję z jazzowym wokalem. Następnie koncert zagra Aga Zaryan, która uznawana jest za jedną z najlepszych polskich wokalistek jazzowych. Artystka światowe uznanie zawdzięcza wyjątkowemu stylowi z charakterystyczną lekkością frazowania i ciepłym matowym tonem głosu.

18 sierpnia na scenie pojawi się Malina Midera Quartet – projekt stworzony przez Malinę Miderę, pianistkę, kompozytorkę, producentkę i improwizatorkę. Powstał w 2021 roku w Odense, w Danii kontynuując tradycję współpracy muzycznej między artystami z Polski i krajów skandynawskich. Tego samego wieczoru wystąpi też Dominik Wania Solo, pianista, który na swoim koncie ma solowy album wydany przez prestiżową wytwórnię ECM Records oraz współpracę z Maciejem Obarą czy Zbigniewem Preisnerem.

Koncert finałowy 15. Letniej Akademii Jazzu zaplanowano 25 sierpnia. Wtedy na scenie pojawi się Marek Pospieszalski Oktet z projektem Polscy Kompozytorzy XX wieku. Marek Pospieszalski to saksofonista i klarnecista, który dołączył do artystów wydających dla słynnej portugalskiej wytwórni Clean Feed. Ten oryginalny projekt muzyczny zmierzył się ze spuścizną dwunastu gigantów polskiej muzyki współczesnej XX wieku, co stało się inspiracją do wykreowania zupełnie nowej muzyki, z akcentami elektroniki, noise'u i sound artu.