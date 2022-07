Wieczorem zespół zagra koncert w Muszli Koncertowej im. Romualda Lipko w Ogrodzie Saskim w Lublinie.

W lubelskim Help Ukraine Center w Lublinie muzycy spotkali się z wolontariuszami, którymi są głównie uchodźcy przybyli do Polski z Ukrainy. Zwycięzcy tegorocznej Eurowizji odpowiadali na pytania fanów, pozowali do zdjęć oraz na ich prośbę zagrali i zaśpiewali utwór „Stefania”.

Lider zespołu Ołeh Psiuk powiedział dziennikarzom, że wizyty w takich punktach pomocy, jak i ich koncerty w Europie mają na celu pokazać, poinformować, że wojna na Ukrainie cały czas trwa. „Chcemy, żeby wojna na Ukrainie nie schodziła z pierwszych stron gazet” – dodał raper.

Podkreślił, że wśród publiczności na ich koncertach jest zawsze dużo Ukraińców, którzy mieszkają w Europie. „Bardzo fajnie na nas reagują i widać, że cieszą się, że przyjeżdżamy” – ocenił Psiuk.

Odnosząc się do najbardziej znanego utworu grupy, czyli piosenki „Stefania” podkreślił, że po wybuchu wojny na Ukrainie utwór zmienił sens. „Bardzo dużo ludzi zaczęło traktować tę piosenkę jak pieśń o matce-Ukrainie. Stała się hymnem wojny, ale my wolimy, żeby stała się ona hymnem zwycięstwa” - powiedział raper.

Teledysk w Buczy

Nawiązując do teledysku do tego utworu wyjaśnił, że grupa zdecydowała się nagrać go w Buczy, bo byli przekonani, że zobaczy go dużo ludzi, a oni chcieli pokazać, co się dzieje na Ukrainie i jak wygląda teraz ich matka–Ukraina.

Zapytany o to, jak wojna wpłynęła na ich twórczość odpowiedział, że na początku było ciężko, a potem zaczęły się pojawiać pomysł na teksty o Ukrainie, o wojnie. „Co jakiś czas wracamy na Ukrainę, a potem podróżujemy z koncertami po Europie. Na Ukrainie zajmujemy się twórczością, ukraińską muzyką i wspieramy Siły Zbrojne Ukrainy” – powiedział Ołeh Psiuk odnosząc się do tego, że część zysków z ich koncertów przeznaczanych jest na wsparcie ukraińskiej armii.

Grupa Kalush została powołana w 2019 r. przez pochodzących z miasta Kalush w obwodzie iwanofrankiwskim artystów. W 2021 r. Kalush poszerzył skład o nowych członków zespołu tworząc nowe przedsięwzięcie muzyczne pod szyldem Kalush Orchestra, które skupia się na miksowaniu współczesnych brzmień, rapu z ukraińską muzyką tradycyjną.

Utworem „Stefania” zespół wygrał w połowie maja w Turynie 66. Konkurs Piosenki Eurowizji, wyprzedzając Wielką Brytanię i Hiszpanię.

Centrum Pomocy Ukrainie (Help Ukraine Center) w Lublinie powstało z inicjatywy największych logistycznych firm z Ukrainy. Połączyły siły, aby stworzyć we wschodniej Europie punkty, które będą zajmować się pozyskiwaniem i szybkim dostarczaniem pomocy humanitarnej i medycznej na Ukrainę. Około 150 wolontariuszy dziennie zaangażowanych jest w tę inicjatywę. W marcu Help Ukraine Center wysłał 3 tys. ton pomocy humanitarnej na Ukrainę. Większość stanowiła żywność, środki higieny osobistej i lekarstwa.