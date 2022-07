Na płycie pojawią się̨ artyści zaproszeni przez zespół: IGO, Jucho, Kasia Lins, Kuba Kawalec, MIUOSH, Natalia Grosiak, Natalia Kukulska oraz Sanah, a także specjalnie stworzony na potrzeby projektu wyjątkowy skład Muzyków. Album „Wolne serca” to dziesięć nowych aranżacji piosenek o wolności i jej przeżywaniu

Reklama

Dlaczego tekst „Nie, nie, nie” jest dla nas tak ważny? Ponieważ mówi, że nienawiść to uczucie prowadzące do zniewolenia. Znaczenie słów Muńka Staszczyka może umykać nam, gdy damy się wciągnąć tanecznemu nastrojowi utworu, ale są one głęboko emocjonalne, mocne i do bólu szczere, za co tak bardzo od lat cenimy ten ponadczasowy utwór T.Love’u. W obliczu trwającej inwazji Rosji na Ukrainę wybrzmiewa z podwójną siłą. - Kasia i Jacek z Kwiatu Jabłoni.

Koncert zespołu Kwiat Jabłoni i gości odbędzie się 22 lipca o godz. 20.00 w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego.