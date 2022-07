„Melodia tego utworu zaczęła się od bezczynnego wyszukiwania w google. Łaciński rzeczownik 'rivalis' oznacza ludzi rywalizujących o to samo źródło wody. To mnie podekscytowało i wydawało się trafić w centralny punkt całej płyty. Niedobór zasobów, bardzo ogólnie rozumiany, jest w centrum większości konfliktów: ekonomicznych, materialnych, społecznych.

Reklama

Muzycznie, zaczęło się od akustycznego gaworzenia w stylu Nicka Drake'a, ale jakoś, być może wbrew intuicji, czułem że to nie ten kierunek, więc po paru poprawkach (w dużej mierze w pre-produkcji z Markiem Perkinsem) stopniowo przekształciło się w cykliczny syntezatorowy rock-roller, który macie przed sobą. Ponownie nawiązałem współpracę z moim kumplem i współpracownikiem ' Vampire Again' Steve'em Gullickiem, aby nakręcić teledysk w studiu w Cambridge podczas niedawnej trasy z Lorde. Byłem tak zmęczony, że nie mogłem sobie poradzić z mruganiem" - mówi Marlon.

Po wydaniu swojego drugiego albumu „Make Way For Love”, artysta otrzymał prestiżową nagrodę New Zealand Music Awards za najlepszy album roku Płyta trafiła na 1 miejscu nowozelandzkiej listy najlepiej sprzedających się albumów RIANZ Top 40 oraz na 8 miejscu australijskiej listy ARIA. Williams śpiewał na scenie z Lorde i Florence Welch, nagrał duety z Courtney Barnett, Paulem Kelly, Yo-Yo Ma, album z Kacy i Claytonem, a także skomponował swoją pierwszą ścieżkę dźwiękową do filmu „Juniper” z 2021 r. Wiele uwagi poświęcił także aktorstwu, zdobywając główne role w filmach "Prawdziwa historia gangu Kelly'ego", "Samotny wilk", "Piękne kłamstewka", aktualnym serialu Netflixa "Sweet Tooth" oraz w filmie "A Star Is Born".