Tym razem głos w sprawie wolności zabiera młode pokolenie, albowiem autorem i wykonawcą najnowszego singla Wilków pt.: Podzielony świat jest Beniamin Gawliński.

„To piosenka o tym, że zamiast tworzyć coś razem, być ze sobą bliżej, jesteśmy podzieleni. Piętnujemy inność. Oceniamy po wyglądzie. Powinniśmy zobaczyć drugiego człowieka przez pryzmat tego jaki jest, a nie co posiada. Zasiąść wspólnie do stołu i zacząć rozmawiać. Wystarczy dać sobie i innym trochę wolności i może być pięknie…” – tak o utworze opowiada Beniamin Gawliński.

Wilki nie zaskoczą nikogo słabszym numerem, klasycznie – produkują same hity. Dobre gitarowe rockowe granie z ważnym przekazem – to klucz do tworzenia materiału, który zawsze znajdzie odbiorcę, niezależnie od wieku.

Singiel zapowiada nowy jubileuszowy album zespołu pt.: Wszyscy marzą o miłości, którego premiera jest przewidziana na jesień 2022.