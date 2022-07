Igo prezentuje czwarty singiel z nadchodzącej solowej płyty. Po "Helenie", "Brudasie" i "To też o Tobie" nadszedł czas na pierwszy angielskojęzyczny utwór pt. "I need no love"

Słuchacze mogą go znać już z sesji live dla Global Citizen, która miała zwrócić uwagę na kryzys uchodźczy na Ukrainie i całym świecie. Ponadto utwór pojawił się w programie Projekt Cupid, w którym osoby z niepełnosprawnościami poszukiwały miłości. Jak mówi sam Igo: Reklama – Utwór ten został zainspirowany właśnie ludźmi z niepełnosprawnościami, którzy tak samo potrzebują miłości. Mówi o tym, że wszyscy na nią zasługują. Ukazuje lęk przed miłością, a jednocześnie podkreśla, że bardzo jej potrzebujemy.