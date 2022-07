Tak artysta opowiada o wydawnictwie: „Podczas lockdownu napisałem kilka psalmów; skromnych świętych pieśni — jedną dziennie przez tydzień. Te siedem psalmów to jedna długa medytacja – o wierze, wściekłości, miłości, żalu, miłosierdziu, seksie i uwielbieniu. Kontemplacja podczas niepewnego czasu. Mam nadzieję, że Wam się spodoba."

Album „Seven Psalms” ukazał się jako limitowany 10-calowy winyl. Projekt składa się z siedmiu recytacji połączonych z muzyką i 12-minutowej kompozycji instrumentalnej, nagranej podczas sesji albumu „Carnage”. Płyta powstał przy udziale przyjaciela Cave'a, Warrena Ellisa, a jej produkcją p zajęli się Nick Cave i Luis Almau.

Przy okazji premiery albumu Nick Cave za pośrednictwem mediów społecznościowych zaprosił skupioną wokół niego społeczność do współtworzenia filmu, który będzie towarzyszył muzyce z „Seven Psalms”. Artysta pragnie stworzyć wspólny duchowy portret naszych czasów.

Lista utworów:

Strona A

How Long Have I Waited?

Have Mercy On Me

I Have Trembled My Way Deep

I Have Wandered All My Unending Days

Splendour, Glorious Splendour

Such Things Should Never Happen

I Come Alone And To You

Strona B

Psalm Instrumental