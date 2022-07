Za produkcję materiału odpowiada wieloletni współpracownik wokalistki, Ricky Reed, a także Mark Ronson (Adele, Lady Gaga, Miley Cyrus), Max Martin (The Weeknd, Coldplay, Britney Spears) i Benny Blanco (Rihanna, Katy Perry, Maroon 5). Płyta zawiera m.in. piosenki "2 B Loved (Am I Ready)" i podnoszącą na duchu tytułową "Special", które z okazji premiery albumu Lizzo wykonała w programie "Citi Concert Series on TODAY" w akermańskiej telewizji.

"Special" już od pewnego czasu jest faworytem fanów, po tym jak Lizzo zaprezentowała numer w programach "Saturday Night Live" oraz "Carpool Karaoke" (milion odsłon w ciągu 24 godzin od premiery).

Na nowym albumie znalazł się również przebój "About Damn Time", który obecnie zajmuje 2. miejsce na liście Billboard Hot 100,