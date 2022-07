Wersja audio:

Wersja wideo:

Wysyłać miłość do drugiego człowieka

– Wyznaję zasadę, że jeśli wysyłasz miłość do drugiego człowieka, to dlaczego miałyby odpowiedzieć nienawiścią. Jest mnóstwo ludzi, którzy mogą robić na odwrót ale finalnie, jakby się nad tym zastanowić to nawet Ci, którzy z pozoru mogą wydawać się bardzo źli są obdarzeni ludzkimi emocjami i może w pierwszym rzucie, kiedy uderza w nich jakieś hasło, którego nie rozumieją na samym początku, to kiedy się zastanowią i nad tym tematem pochylą to dochodzą do wniosku – ale, czy ktoś robi mi krzywdę – mówi Michał Szpak.

Piosenka o miłości

– Pierwszy raz decyduję się żeby napisać piosenkę o miłości. To jest piosenka o miłości, miłości bez podziałów, bez płci, miłości do każdego człowieka, miłości ze względu na człowieka, a nie na to jakie ma predyspozycje albo co nosi w spodniach. To nie ma znaczenia dzisiaj i nigdy nie miało to znaczenia. Po prostu kocha się za to kim się jest, a nie za to jakim się jest – dodaje Szpak.

