Nieco ponad miesiąc przed premierą nowej płyty "Will Of The People", która ukaże się 26 sierpnia 2022, zespół Muse prezentuje najnowszy singiel "Kill Or Be Killed". Najeżony ostrymi riffami industrialny utwór z iście progresywną konstrukcją należy do najcięższych w dorobku kapeli i już przez fanów został uznany ze jeden z koncertowych faworytów .

Po tym, jak zespół wykonywał "Kill Or Be Killed" podczas letnich festiwali, fani zaczęli domagać się wydania tego potężnego nagrania na singlu. Odpowiadając na przytłaczającą wolę ludu, Muse zdecydowało się udostępnić "Kill Or Be Killed" jeszcze przed wydaniem albumu.