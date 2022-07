Panic! At The Disco wraca z nowym singlem zatytułowanym "Middle of a Breakup". Autorem i producentem piosenki jest lider kapeli, Brendon Urie, którego wspierali Jake Sinclair i Mike Viola. Teledysk wyreżyserował Brendan Walter ("Viva Las Vengeance", "High Hopes").

"Middle of a Breakup" to następca "Viva Las Vengeance", tytułowego utworu z nadchodzącej, siódmej płyty kapeli. Album ukaże się 19 sierpnia. Singiel został trzecim w karierze zespołu, który dotarł na szczyt zestawienia Billboard Alternative Airplay Charts. Był to najszybszy awans na pierwszą pozycję w tym roku.

Po premierze płyty "Viva Las Vengeance", Panic! At The Disco wyruszy w trasę koncertową po obu stronach Atlantyku. Z każdego sprzedanego biletu na trasie, 1 dolar zostanie przekazany przez zespół na rzecz Highest Hopes Foundation.